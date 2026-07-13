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Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)

Культура Новость 13 июля 2026 15:48 (UTC +04:00)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Фото: Государственный фонд кино Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Государственный фонд кино Азербайджана поступили новые архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством известного актера Гюндюза Аббасова, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Гюндюз Аббасов - заслуженный деятель искусств Азербайджана, актер театра и кино, оставивший заметный след в истории национального кинематографа и сценического искусства. За годы творческой деятельности он создал множество ярких образов в театральных постановках и художественных фильмах, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества.

Среди переданных в Фонд материалов редкие фотографии, дипломы, личные документы, а также публикации в газетах и журналах, отражающие различные этапы жизни и творческого пути актера.

Все поступившие документы пополнили личный архивный фонд Гюндюза Аббасова, хранящийся в Государственном фонде кино Азербайджана. Новые материалы представляют историческую и культурную ценность и будут способствовать сохранению памяти о выдающемся деятеле азербайджанского искусства для будущих поколений.

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Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)
Уникальные архивные материалы о Гюндюзе Аббасове переданы Государственному фонду кино Азербайджана (ФОТО)

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