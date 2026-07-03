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Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)

Культура Новость 3 июля 2026 15:22 (UTC +04:00)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Фото: Агентство кино Азербайджанской Республики
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Узбекистане стартовал новый этап съемок полнометражного художественного фильма "Молла Насреддин: Друг моих трудных дней", автором сценария и режиссером-постановщиком которого является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

Фильм создается при поддержке Агентства кино Азербайджана (ARKA), действующего при министерстве культуры. Всего съемки масштабной картины планируется провести в шести тюркских государствах.

Узбекистан стал пятой страной, где проходят съемки фильма. Ранее творческая группа успешно завершила работу в Азербайджане, Турции, Туркменистане и Кыргызстане. После завершения узбекского этапа съемочный процесс продолжится в Казахстане.

Продюсером фильма выступает Заур Дарабзаде, оператором-постановщиком - Вальдемар Шмидт, композитором – народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу.

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Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)
Азербайджанский режиссер снимает в Узбекистане художественный фильм (ФОТО)

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