В Баку состоялся торжественный литературно-художественный вечер к 120-летию Самеда Вургуна (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел торжественный литературно-художественный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта, драматурга, общественного деятеля, академика и народного поэта Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.

Самед Вургун (1906–1956) занимает особое место в истории азербайджанской литературы XX века. Он вошел в историю как один из основоположников современной азербайджанской поэзии, автор знаменитых стихотворений "Азербайджан", "Баку", драматических произведений "Вагиф", "Фархад и Ширин" и т.д., а также многочисленных переводов мировой классики. Его творчество стало символом любви к Родине, родному языку и национальным ценностям. Произведения поэта переведены на многие языки мира и входят в золотой фонд азербайджанской литературы.

Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана и Дворцом Гейдара Алиева в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о праздновании 120-летнего юбилея поэта.

Открывая вечер, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев отметил, что творчество Самеда Вургуна и сегодня вдохновляет представителей разных поколений любить Родину, родную землю и азербайджанский язык.

"Со школьных лет мы знаем наизусть стихотворение “Азербайджан”. Трудно найти в нашей поэзии другое произведение, которое было бы столь широко известно и любимо народом. Самед Вургун живет в сердцах людей и будет жить всегда", - подчеркнул Анар Рзаев.

В художественной части вечера мастера искусств представили фрагменты стихотворений и поэм Самеда Вургуна, а также исполнили песни, написанные на его стихи. Зрителям были показаны архивные видеоматериалы, рассказывающие о жизни и творческом пути поэта.

Авторами сценария выступили народная артистка Мехрибан Зеки и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, режиссером вечера стала Мехрибан Зеки. Консультантами проекта выступили Аслан Салмансой, Айгюн Багирлы и Вургун Векилов.

В концертной программе приняли участие народные артисты Эльдост Байрам и Мехрибан Зеки, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Хаджар Агаева, Афаг Абасова, Арзу Алиева, а также Гюнеш Тегин-Мехтизаде, Вугар Гаджиев, Самими Фархад, Сабира Рустамли, Ибрагим Чингиз, Тюркай Джафарли, Исмаил Давудлу, Атеш Гараев, Надир Рустамли, Раван Гачаев, ашуг Самир Джалалоглу, пианист Вургун Векилов и мастер художественного слова Хазар Сулейманлы.

Особым украшением вечера стали выступления Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением Мустафы Мехмандарова и хора Международного центра мугама под руководством Тараны Юсифовой.

Юбилейный вечер стал данью уважения великому мастеру слова, чье творчество на протяжении более века остается неотъемлемой частью культурного кода Азербайджана и продолжает находить отклик в сердцах новых поколений читателей.

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