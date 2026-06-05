Международный музыкальный фестиваль "Мир детей" в Баку завершился торжественным гала-концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый Международный музыкальный фестиваль "Мир детей", организованный Азербайджанской государственной детской филармонией и Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, завершился торжественным гала-концертом, сообщает Trend Life.

В течение четырёх дней в рамках фестиваля были представлены концертные программы различных музыкальных жанров: вечера классической музыки, эстрадно-джазовый концерт, программа "Ретро-волна", выступления Детской хоровой капеллы, художественное чтение, театральные постановки и выставки.

В фестивале приняли участие молодые исполнители из различных городов и регионов Азербайджана — Ханкенди, Шеки и Загаталы, а также гости из Украины, Казахстана и России. Среди участников были и дети, нуждающиеся в особой заботе. Кроме того, украсили фестиваль своими выступлениями и стали неотъемлемой частью этого праздника искусств победители "Детского фестиваля искусств - 2025", организованного совместно министерством культуры, министерством науки и образования и Центром Гейдара Алиева.

В рамках фестиваля известные музыканты Саида Тагизаде, Джавад Тагизаде, Камилла Садирханова, Афаг Ашумова и Марьям Юсифова выступили на одной сцене с молодыми талантами, оказывая им творческую поддержку.

На заключительном концерте выступил объединённый состав Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под руководством народного артиста Агаверди Пашаева и заслуженной артистки Илахи Гусейновой, а также Детско-юношеского оркестра народных инструментов Азербайджанской государственной детской филармонии.

В концертной программе прозвучали произведения национальных классиков - Узеира Гаджибейли, Сулеймана Алескерова, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Гасана Рзаева, а также другие музыкальные произведения, ритмические мугамы. Были представлены выступления на сазе, таре, кяманче, балабане, скрипке и нагаре, встреченные зрителями с большим интересом.

Одним из самых запоминающихся номеров концерта стало выступление Ансамбля нагаристов, недавно начавшего свою деятельность при Азербайджанской государственной детской филармонии. Юные исполнители продемонстрировали высокий профессионализм и сценическую культуру, заслужив бурные аплодисменты зрителей. Художественным руководителем ансамбля является Махмуд Салах, дирижёром - Ниса Салах-Аббасова.

I Международный музыкальный фестиваль "Детский мир" ещё раз доказал, что развитие творческого потенциала детей и подростков, их воспитание в духе национально-нравственных ценностей и предоставление им возможности выступать на большой сцене имеют важное значение. Фестиваль стал настоящим праздником искусства, создав широкие возможности для молодых талантов продемонстрировать свои способности.

В завершение церемонии закрытия участники фестиваля были встречены продолжительными аплодисментами зрителей. Директор Азербайджанской государственной детской филармонии, пианистка Саида Тагизаде вручила всем участникам, педагогам и лицам, внесшим вклад в реализацию проекта, сертификаты и благодарственные письма.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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