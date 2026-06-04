Barza Collection представляет HÜDUD — первую персональную выставку Турала Моюфова

БАКУ /Trend Life/ - Barza Collection при поддержке Музея современного искусства / MoMA Baku представляет HÜDUD — первую персональную выставку азербайджанского художника Турала Моюфова. Куратором выставки выступает основательница Barza Collection Самира Сефи. Проект пройдёт с 10 по 23 июня 2026 года в Музее современного искусства / MoMA Baku, сообщили Trend Life организаторы.

HÜDUD обращается к понятию границы — не как фиксированной линии, а как состоянию, в котором форма теряет устойчивость и обретает новую силу. В новой серии работ Моюфов исследует тело как пространство напряжения, перехода и живописной трансформации.

Человеческая фигура в работах художника существует между узнаваемостью и распадом, телом и абстракцией, внутренним импульсом и пластической формой. Деформация здесь не является жестом разрушения, а становится способом проверить пределы формы и её способность сохранять присутствие.

HÜDUD — это выставка о границе между фигурой и абстракцией, о теле как материале художественного поиска и о форме, находящейся в состоянии изменения.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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