В Баку отметят Международный день танца

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 21 апреля в 19:00 состоится концертная программа, посвящённая Международному дню танца, сообщили Trend Life организаторы.

В рамках вечера выступят танцевальные коллективы, действующие в составе Детского фольклорного ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной детской филармонии. Зрителям будут представлены разнообразные хореографические композиции, отражающие богатство и самобытность национальной культуры.

Танец - древнейшее искусство, прошедшее сквозь тысячелетия и воплощающее самые первозданные чувства человека в движении. Гармония тела и души на сцене соединяется с ритмичной музыкой и выразительной пластикой, создавая яркое и завораживающее зрелище.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке:

https://iticket.az/events/concerts/concert-dedicated-to-international-dance-day

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!