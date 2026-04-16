Эмоциональный экскурс в мир скульптора Камала Алекперова - сквозь время и искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся вечер памяти и презентация книги, посвящённой жизни и творчеству выдающегося скульптора, педагога, Народного художника, профессора Камал Алекперов (1928–2009), сообщает Trend Life.

Тёплая и вместе с тем торжественная атмосфера вечера объединила известных представителей культуры, творческой интеллигенции, учеников мастера и молодёжь, для которых имя Камала Алекперова остаётся символом преданности искусству и высокой профессиональной школы.

С приветственными словами и воспоминаниями выступили проректоры Азербайджанская государственная академия художеств, народные художники Салхаб Мамедов и Фуад Салаев, заведующий кафедрой скульптуры, заслуженный художник Азад Зейналов, а также заместитель директора музея по научно-исследовательской работе, доктор философии по искусствоведению Айтен Ахмедова. В своих выступлениях они говорили не только о профессиональном масштабе мастера, но и о его человеческих качествах, подчеркнув, что его наследие занимает важное место в современном изобразительном искусстве и продолжает оказывать влияние на развитие национальной художественной школы.

Несмотря на заявленный памятный формат, вечер превратился в глубокий и эмоциональный экскурс в мир Камала Алекперова - в его творческое становление, поиск художественного языка и создание произведений, которые сегодня украшают города и регионы страны, учреждения культуры и образования. В его работах живёт история Азербайджана, его культурный код и национальная гордость. Созданные им образы - не статичны: они словно ведут диалог со зрителем, заставляя размышлять и чувствовать.

Особое внимание было уделено непростому жизненному пути художника. Детство и юность Камала Алекперова пришлись на тяжёлые годы: его семья, пережившая репрессии, жила в нужде. Будущий мастер рано начал работать - по ночам разгружал вагоны, чтобы помочь близким и получить образование. Эти испытания закалили его характер и сформировали ту внутреннюю силу, которая впоследствии отразилась в его произведениях.

Художественное образование он получил в Азербайджанском художественном училище, где его наставником был народный художник СССР Пинхос Сабсай. Позже продолжил обучение в Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова. За годы творчества Алекперов стал участником многочисленных выставок и был удостоен ряда престижных наград.

Его творческое наследие охватывает широкий спектр направлений - от станковой живописи до монументальной скульптуры. В центре его работ - человек, его духовный мир, история и культурная память народа. Художественный язык мастера отличают выразительная пластика, глубокий психологизм и стремление к обобщённому, символическому образу.

Среди созданных им произведений - скульптурные портреты и памятники, посвящённые как простым труженикам и героям Великой Отечественной войны, так и выдающимся деятелям истории и культуры: зодчему XII века Аджеми Нахчивани, драматургу Джафару Джаббарлы, писателю Ильясу Эфендиеву, композитору Арифу Меликову, актёрам Мирзааге Алиеву и Исмаилу Дагестанлы, ковроведу Лятифу Керимову и другим. Эти работы неизменно получали высокую оценку специалистов и зрителей.

Особую страницу в его биографии занимает монумент в родном городе Физули - 18-метровый памятник героям Великой Отечественной войны. В годы Карабахской войны он был уничтожен армянскими агрессорами, что стало для художника одним из самых тяжёлых ударов. Позднее скульптор воссоздал композицию в гипсе - в уменьшенном формате, но с сохранением художественной силы образа. Эта работа экспонировалась в Москве и была отмечена наградами.

Кямала Алекперов был не только выдающимся скульптором и художником, значима его педагогическая деятельность. Мастер воспитал целую плеяду талантливых скульпторов, передавая им не только знания, но и своё отношение к искусству как к служению. Его отличали требовательность, скромность и искренняя забота об учениках - он помогал им не только советом, но и делом, помогая материально.

Отдельное место в вечере заняла тема семьи - главного источника вдохновения художника. Его супруга, известный педиатр Гюльнара Алекперова, в тёплой и проникновенной форме рассказала об основных творческих вехах мастера, сопровождая повествование иллюстрациями. Она также поделилась историями о продолжении художественной династии: сыновья Джамал и Фарид выбрали путь искусства. Джамал работает в сфере компьютерной графики, а Фарид стал автором уникального направления неоновой живописи и создателем единственного в мире Музея неонового искусства Farhouse, который в этом году отмечает своё 20-летие. Выразила признательность лицам за помощь в проведении вечера и гостям мероприятия.

В завершение вечера гости погрузились в музыкально-поэтическую программу, составленную из любимых произведений Камала Алекперова. Музыка и поэзия стали естественным продолжением разговора о художнике, чья жизнь была неразрывно связана с искусством во всех его проявлениях.

Ведущим вечера выступил Ильгар Гулиев, сумевший создать атмосферу искренности и душевного единения.

Этот вечер стал не только данью памяти выдающемуся мастеру, но и живым подтверждением того, что подлинное искусство не знает времени. Наследие Камала Алекперова продолжает жить - в его произведениях, в учениках и в благодарной памяти тех, кто прикоснулся к его творчеству.

