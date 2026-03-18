От орнаментов к символам - презентация узбекской вышивки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее" прошла презентация, посвященная богатым традициям узбекской вышивки, сообщает Trend Life.

Доктор философии по искусствоведению Бинафша Нодир выступила с лекцией на тему "Топография традиции: локальная идентичность узбекской вышивки - история, школы, орнаменты и значения". В своём докладе она подробно осветила историческое развитие этого древнего вида искусства, региональные особенности и символическое содержание узбекских орнаментов.

Узбекская вышивка - это уникальная форма декоративного искусства, которая складывалась веками и служила не только украшением предметов быта, одежды и текстиля, но и средством передачи культурных символов, верований и эстетических идеалов. Каждое изделие несет в себе региональные особенности и индивидуальный почерк мастера, отражая богатую художественную традицию страны.

Мероприятие вызвало живой интерес у участников. Гости получили возможность углубленно познакомиться с богатым художественным наследием узбекской вышивки и оценить роль региональных традиций в формировании этого уникального искусства.

