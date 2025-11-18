Яркие моменты Azerbaijan Dance Festival - вихрь культуры, спорта и блеска "танцующих бриллиантов" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году Азербайджанский танцевальный фестиваль, продолжавшийся три насыщенных событиями дня, превратился в настоящий вихрь культуры, спорта и национального духа. Трудно было поверить, что всё это происходит в одном пространстве: зал то взрывался аплодисментами, то замирал в ожидании очередного блестящего выхода на паркет.

Организаторы Azerbaijan Dance Festival - Азербайджанский танцевальный совет (AZDC) под руководством народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой и компания Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) во главе с её основателем Ольгой Краснянской - снова доказали: Баку прочно занял своё место на мировой танцевальной карте. Уже третий год подряд фестиваль собирает под одной крышей легенд бального танца и сотни ценителей хореографии со всего света, превращаясь в традиционный международный «перекрёсток» мастеров и поклонников танца.

И этот год не стал исключением. В программу вошли 16 титульных чемпионатов мира и Европы, а география участников заметно расширилась - впервые в Баку приехали танцоры из Гонконга и США. Многие из них подчеркивали: едут сюда не только ради соревнований - им хочется увидеть Азербайджан, почувствовать его гостеприимство, ближе познакомиться с культурой и историей.

Главную миссию фестиваля организаторы формулируют просто и вдохновляюще: поддержать развитие спортивных бальных танцев в Азербайджане, показать, как художественная и спортивная составляющие танца соединяются, усиливая друг друга. Фестиваль помогает вовлечь молодёжь, подготовить новые пары, которые смогут достойно представлять страну на мировых аренах.

На паркете развернулись престижные международные старты: WDC AL World Championships, WDC European Championships, Pro-Am World Cups - в направлениях Ballroom, Latin и Smooth. На площадку выходили все - от детей и юниоров до опытных профессионалов и участников Pro-Am, превращая каждый тур в маленький спектакль.

Кульминацией фестиваля стала блистательная ночь Night of the Dancing Diamonds (Ночь танцующих бриллиантов) - гала-шоу, где под сводами зала собрались лучшие пары планеты. Этот вечер был посвящён юбилею легендарной танцовщицы, хореографа, народной артистки Азербайджана и проректора Бакинской академии хореографии Тараны Мурадовой - личности, которая посвятила свою жизнь сохранению и развитию национального танца и сегодня вдохновляет новое направление - бальную хореографию.

Одним из самых трогательных и ярких моментов стала авторская композиция Тараны Мурадовой, в которой современная бальная хореография тонко переплеталась с мотивами народного танца. На сцене - шестикратный чемпион мира Эльдар Джафаров и чемпион мира и Европы, хореограф Денис Тагинцев. Их чёрно-белые костюмы, лаконичные и выразительные, подчеркнули плавность движений, а музыка народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова создала атмосферу гармонии.

Фестиваль завершился, но ощущение праздника, блеск танцевальных звезд и атмосфера страсти танца ещё долго витали в воздухе. Организаторы уже смотрят в будущее: благодарят страну, государственные структуры, всех, кто поддерживает этот мощный культурный проект, и приглашают новых партнёров стать частью истории, которая прославляет Азербайджан на мировой сцене.

Мы же с нетерпением ждём следующего года. Танец продолжается...

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!