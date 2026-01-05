Кыргызстан в 2025 году - рост, проекты и выход на мировые рынки капитала

БАКУ /Trend/ - 2025 год завершился, и Кыргызстан продемонстрировал по итогам года устойчивую динамику по основным макроэкономическим показателям, укрепил государственные финансы и активизировал участие в международных финансовых и инвестиционных процессах. Итоги социально-экономического развития были подведены председателем Кабинета министров страны - руководителем Администрации Президента Адылбеком Касымалиевым на заседании парламента, где были обозначены как достигнутые результаты, так и приоритеты дальнейшего развития.

Экономика демонстрирует ускоренный рост уже второй год подряд. По итогам 2024 года реальный рост ВВП составил 11,5 процента, что существенно превысило первоначальный прогноз в 9 процентов. В 2025 году положительная динамика сохранилась. Так, за первые 11 месяцев рост ВВП достиг 10,2 процента. Номинальный объем ВВП увеличился с 639 млрд сомов (7,3 миллиарда долларов США) в 2020 году до 1,6 трлн сомов (18,3 миллиарда долларов) в 2024 году и, по оценкам правительства, превысит 1,8 трлн сомов (20,5 миллиарда долларов) по итогам 2025 года. Тем самым экономика Кыргызстана продемонстрировала трехкратный рост за последние годы.

ВВП на душу населения в 2024 году достиг 2 513 долларов США, увеличившись на 86 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом в 2025 году его рост достиг отметки в 2 800 долларов США. По данным Международного валютного фонда, Кыргызстан в 2024 году вошел в тройку мировых лидеров по темпам реального роста ВВП, а в 2025 году занял первое место среди стран Евразийского экономического союза.

Важным итогом года стало достижение триллионного уровня в государственных финансах в национальной валюте. В 2025 году консолидированный бюджет страны достиг 1 трлн 93 млрд сомов (12,5 миллиарда долларов), что стало результатом последовательной экономической и фискальной политики и позволило достичь поставленной цели на два года раньше запланированного срока. Большая часть бюджетных средств была направлена на стратегические направления развития, включая капитализацию "Элдик Банка" и энергетических компаний, строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1. Объем капвложений увеличился более чем в пять раз - с 10 млрд (114,3 миллиона долларов) до 51,7 млрд сомов (591,2 миллиона долларов).

Реальный сектор экономики сохранил роль ключевого драйвера роста. В 2024 году объем сельскохозяйственной продукции составил 395 млрд сомов (4,5 миллиарда долларов), а рост достиг 106,2 процента. За 11 месяцев 2025 года сельхозпроизводство увеличилось до 437,4 млрд сомов (5 миллиарда долларов) при росте на 102 процента. Кыргызстан полностью обеспечивает население шестью из девяти социально значимых продуктов.

Существенное внимание уделяется развитию ирригационной инфраструктуры: в 2024 году на эти цели было направлено 1 млрд сомов (11,4 миллиона долларов), за 11 месяцев 2025 года - 1,7 млрд сомов (19,4 миллиарда долларов). Продолжаются строительные и восстановительные работы на объектах водоснабжения.

В энергетическом секторе в 2024 году общая выработка электроэнергии была увеличена до 117,8 МВт. В течение двух лет введено в эксплуатацию 17 малых гидроэлектростанций общей мощностью почти 98 МВт, продолжается модернизация Токтогульской ГЭС мощностью 1 440 МВт и обновление гидроагрегатов Таш-Коргонской ГЭС. В 2026–2027 годах планируется строительство еще 36 малых ГЭС. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 рассматривается правительством как стратегический проект, способный обеспечить энергетическую независимость страны и создать прочную основу для долгосрочного развития.

В то же время промышленное производство в 2025 году достигло 685,9 млрд сомов (7,8 миллиарда долларов), увеличившись на 10,2 процента. В 2024 году в стране было введено в эксплуатацию 102 промышленных предприятия с инвестициями 796,8 млн долларов США и создано 8 315 рабочих мест. В 2025 году введено еще 119 предприятий, объем инвестиций составил 715,6 млн долларов, а количество новых рабочих мест – 8 451. Существенный вклад в экономику внесла горнодобывающая отрасль. Чистая прибыль компании "Кумтор" в 2024 году составила 397,4 млн долларов США, а за 10 месяцев 2025 года - 421,8 млн долларов. "Кыргызалтын" за девять месяцев 2025 года получил прибыль свыше 17,5 млрд сомов (200 миллионов долларов) и завершил модернизацию аффинажного завода, доведя качество продукции до 99,99 процента в соответствии с мировыми стандартами.

Социальная политика в 2025 году была направлена на поддержку занятости и развитие человеческого капитала. Вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, закрепляющий дистанционный и смешанный форматы занятости, а также вводящий квоты для лиц с ограниченными возможностями и выпускников детских домов. В 2024 году в стране было создано 263,1 тыс. рабочих мест, за девять месяцев 2025 года – еще 229,2 тыс.

Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2025 года составила 42 919 сомов (490 долларов), увеличившись на 19,2 процента в годовом выражении. Повышены пенсионные выплаты. Так например, минимальный размер пенсии достиг 7 500 сомов (86 долларов), средняя пенсия - 11 254 сома (128 долларов). Продолжена реализация социальных программ "Бала береке", "Келечекке салым" и проекта "Социальный контракт".

Развитие образования и здравоохранения оставалось приоритетом государственной политики. В 2025 году охват дошкольным образованием достиг 44,3 процента, что в два раза выше уровня 2020 года, а число детей в детских садах превысило 257 тыс. К 2030 году власти планируют довести этот показатель до 80 процентов.

В 2026 году запланировано строительство 36 новых школ в Бишкеке, Оше и городе Манас, продолжается переход на 12-летнее обучение, цифровизация образовательной системы и обновление учебных программ. Около 1 млрд сомов (11,4 миллиона долларов) было направлено на издание учебников внутри страны. В сфере здравоохранения в 2024 году из государственного бюджета было выделено 36,3 млрд сомов (415 миллионов долларов), построены и модернизированы медицинские объекты, за два года проведено 45 операций по пересадке почек за счет бюджетных средств, а в перспективе запланировано создание "Медицинского городка".

Во внешнеэкономической и финансовой политике 2025 год стал знаковым. Впервые в истории Кыргызстан разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США, что открыло доступ отечественным компаниям к международным финансовым рынкам. Также была осуществлена первая эмиссия национального стейблкоина USD KG в объеме 50 млн токенов, каждый из которых обеспечен физическим золотом и эквивалентен одному доллару США. Продолжается работа по запуску стейблкоина KG ST, привязанного к национальной валюте - кыргызскому сому. Международные рейтинговые агентства присвоили Кыргызстану кредитный рейтинг "B+", что отражает рост доверия со стороны международных инвесторов.

В целом итоги 2025 года свидетельствуют о качественных изменениях в экономическом развитии Кыргызстана. Высокие темпы роста, расширение реального сектора, рост возможностей бюджета и активизация социальной политики формируют более устойчивую модель развития. Одновременно укрепляется доверие со стороны международных партнеров и финансовых институтов, что расширяет доступ страны к внешним рынкам капитала. В совокупности эти факторы создают основу для дальнейшего экономического роста и повышения благосостояния населения в среднесрочной перспективе.