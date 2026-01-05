Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в Омане (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По приглашению правительства Султаната Оман вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в этой стране.

Как сообщает Trend, Лейлу Алиеву в международном аэропорту Маската встретил советник министра туризма и культурного наследия Омана Аззан аль Бусаиди.

В рамках визита вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с министром туризма и культурного наследия Султаната Оман Салимом бин Мохаммедом аль Махруги.

На встрече был подчеркнут высокий уровень дружественных и взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Оманом, а также обсуждены возможности расширения сотрудничества, особенно в сфере туризма и культурного наследия.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, Лейла Алиева подчеркнула, что подобные встречи вносят значительный вклад в развитие азербайджано-оманских отношений.

Лейла Алиева представила подробную информацию о богатом историко-культурном наследии Азербайджана, туристическом потенциале, включая возможности в области медицинского туризма, экотуризма, культурного и зимнего туризма.

Говоря о защите и реставрации исторических памятников Азербайджана и проектах, реализуемых в рамках ЮНЕСКО, вице-президент Фонда Гейдара Алиева затронула важность проведения обмена опытом с Оманом в этих областях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения потока туристов между двумя странами, установления прямых связей между туристическими учреждениями и частным сектором, а также организации совместных проектов и презентаций.

Салим бин Мохаммед аль Махруги выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном и подчеркнул важность проведения обмена опытом в области охраны культурного наследия и устойчивого развития туризма. Министр отметил, что Азербайджан является привлекательным направлением для оманских туристов, и положительно оценил активизацию взаимных визитов и контактов между официальными делегациями.

На встрече было достигнуто соглашение о дальнейшем укреплении связей между народами посредством совместного участия в будущих туристических выставках, организации медийных и рекламных поездок, а также культурных мероприятий.