Азад Шабанов отметил 35-летие на мотороллере с велолюбителями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азад Шабанов отметил 35-летие премьерой клипа "Heç olmasa" (Хотя бы), сделав творческий подарок не только себе, но и многочисленным поклонникам, сообщает Trend Life. Лирическую композицию он представил на мотороллере с велолюбителями по улицам Баку.

"В 35 лет я подарил себе песню “Heç olmasa”. Новый 2026 год начал с новой работы и желаю всем успехов, пусть все желания осуществятся", - поделился Азад Шабанов.

Автором слов стал Гасан Бабаев, музыку написал Джамал Гурбанов. За современное звучание трека отвечал аранжировщик Эмин Керим. Видеоработа была доверена режиссёру Фархаду Али, а финальные штрихи - цветокоррекцию выполнил Мурад Мурадов. В результате зрители увидели стильный клип с атмосферной визуальной подачей и ярким эмоциональным посылом.

