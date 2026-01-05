Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азад Шабанов отметил 35-летие на мотороллере с велолюбителями (ВИДЕО)

Культура Материалы 5 января 2026 12:08 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азад Шабанов отметил 35-летие премьерой клипа "Heç olmasa" (Хотя бы), сделав творческий подарок не только себе, но и многочисленным поклонникам, сообщает Trend Life. Лирическую композицию он представил на мотороллере с велолюбителями по улицам Баку.

"В 35 лет я подарил себе песню “Heç olmasa”. Новый 2026 год начал с новой работы и желаю всем успехов, пусть все желания осуществятся", - поделился Азад Шабанов.

Автором слов стал Гасан Бабаев, музыку написал Джамал Гурбанов. За современное звучание трека отвечал аранжировщик Эмин Керим. Видеоработа была доверена режиссёру Фархаду Али, а финальные штрихи - цветокоррекцию выполнил Мурад Мурадов. В результате зрители увидели стильный клип с атмосферной визуальной подачей и ярким эмоциональным посылом.

