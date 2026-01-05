Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В селе Шушакенд Ходжалинского района встретили своего первого солдата.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, первый солдат села, Фамиль Гусейнов, завершил свою военную службу и вернулся в родные края.

Это знаменательное событие считается для жителей Шушакенда не только семейной радостью, но и символом возвращения на родину, по которой они тосковали годами, возрождения и устойчивой жизни.

Следует отметить, что солдат Гусейнов Фамиль отправился на военную службу из Агджабединского района. Встреча Фамиля, завершившего службу, запомнилась в Шушакенде трогательными моментами.

Существует также интересная историческая параллель, которая делает это событие еще более значимым. Отец Фамиля, Гусейнов Кямал, также завершил свою военную службу и вернулся в это село 38 лет назад в этот день.

Возвращение Фамиля Гусейнова на родину стало символом новой жизни свободного Шушакенда и гордостью его семьи.

