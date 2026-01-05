Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)

Общество Материалы 5 января 2026 12:05 (UTC +04:00)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В селе Шушакенд Ходжалинского района встретили своего первого солдата.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, первый солдат села, Фамиль Гусейнов, завершил свою военную службу и вернулся в родные края.

Это знаменательное событие считается для жителей Шушакенда не только семейной радостью, но и символом возвращения на родину, по которой они тосковали годами, возрождения и устойчивой жизни.

Следует отметить, что солдат Гусейнов Фамиль отправился на военную службу из Агджабединского района. Встреча Фамиля, завершившего службу, запомнилась в Шушакенде трогательными моментами.

Существует также интересная историческая параллель, которая делает это событие еще более значимым. Отец Фамиля, Гусейнов Кямал, также завершил свою военную службу и вернулся в это село 38 лет назад в этот день.

Возвращение Фамиля Гусейнова на родину стало символом новой жизни свободного Шушакенда и гордостью его семьи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Шушакенд встретил своего первого солдата (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости