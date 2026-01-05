БАКУ/Trend/ - В соответствии с политикой энергоэффективности в Азербайджане расширяется использование светодиодных ламп (LED).

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало Министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с внесенными изменениями в Закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», с целью повышения энергоэффективности в Азербайджане лампы накаливания постепенно выводятся из оборота.

Согласно закону, с 1 января 2026 года запрещается производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а с 1 июля 2026 года — от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.

Запрет не распространяется на лампы накаливания, используемые в промышленных производственных процессах, а также на лампы, предназначенные для технологических функций, отличных от освещения промышленного оборудования.

Расчеты показывают, что светодиодные лампы имеют значительные преимущества перед лампами накаливания как с точки зрения энергопотребления, так и экономически. Например, одна светодиодная лампа с ресурсом 15 000 часов (7 лет) заменяет 17 ламп накаливания с ресурсом 1 000 часов каждая. Для обеспечения одинакового светового потока светодиодная лампа мощностью 7 Вт заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт. В результате общие расходы на освещение одной LED-лампы составляют 14,4 маната, тогда как на лампы накаливания - 82,2 маната.

Согласно расчетам, использование 1 миллиона ламп накаливания мощностью 60 Вт в течение одного года потребляет 131,4 миллиона кВт·ч электроэнергии, на производство которой требуется 29,1 миллиона кубометров природного газа, что приводит к выбросу 63,6 тысячи тонн углерода. При переходе на такое же количество светодиодных ламп потребление электроэнергии, расход топлива и выбросы углерода сокращаются в 8,6 раза. В настоящее время из 2,7 миллиона бытовых абонентов 50% отказались от ламп накаливания в пользу светодиодных, что позволяет снизить ежедневное потребление электроэнергии на освещение с 4,86 миллиона кВт·ч до 567 тысяч кВт·ч.

Кроме того, светодиодные лампы имеют низкий уровень пульсации (1%), что делает их более безопасными для здоровья глаз. Для ламп накаливания этот показатель составляет 13%. Кроме того, светодиодные лампы не содержат ртуть и другие токсичные вещества, выделяют меньше тепла, имеют длительный срок службы и более устойчивы к колебаниям напряжения.

Постепенный вывод ламп накаливания из оборота и переход на светодиодные технологии способствует повышению энергоэффективности в стране, снижению расходов потребителей, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и формированию культуры устойчивого потребления энергии. Поэтому гражданам и хозяйствующим субъектам рекомендуется отдавать предпочтение энергоэффективным решениям для освещения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!