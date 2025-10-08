Памяти Ильяса и Эльчина Эфендиевых посвятили литературный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Бакинской международной книжной ярмарки прошло мероприятие под названием "Наследие незабвенных Эфендиевых" (Unudulmaz Əfəndiyevlər irsi), посвящённое памяти выдающихся деятелей азербайджанской литературы - народных писателей Ильяса Эфендиева и Эльчина Эфендиева (отца и сына), сообщает Trend Life.

В ходе мероприятия состоялась презентация книг "Ильяс Эфендиев: Оглядываясь назад" и "Эльчин и кино", отражающих творческое наследие писателей. Идея издания принадлежит представителю династии Эфендиевых, депутату Милли Меджлиса, заместителю председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиевой. Научные консультанты - директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров и главный редактор издательства Şərq-Qərb, кандидат филологических наук Наргиз Джаббарлы.

Открывая презентацию, президент НАНА академик Иса Габиббейли отметил особую роль Ильяса и Эльчина Эфендиевых в истории азербайджанской литературы и их вклад в развитие национальной драматургии и прозы.

С речами выступили народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, академик Низами Джафаров, народный артист Мерахим Фарзалибеков, директор Национальной библиотеки Керим Таиров, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, доктор филологических наук Абид Таирли, главный редактор издательства Şərq-Qərb Наргиз Джаббарлы и директор издательства Севиль Исмаилова.

Выступающие поделились воспоминаниями о писателях, подчеркнули значение их творчества для литературной жизни страны. Было отмечено, что их наследие является неотъемлемой частью культурного богатства Азербайджана и источником вдохновения для новых поколений.

Гюнай Эфендиева выразила благодарность всем, кто поддерживает идею сохранения и популяризации литературного наследия семьи Эфендиевых.

В художественной части мероприятия выступили победитель телевизионного конкурса мугама Нисбет Седраева, тарист Рустам Муслимов и заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на кяманче Тогрул Асадуллаев.

В мероприятии приняли участие представители Турции, Узбекистана, Таджикистана, деятели литературы и искусства, представители общественности.

