Мирза Агабейли отмечает юбилей - колоритные образы друга Алиаги Вахида, миллионера Ага Мусы Нагиева… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня свой 75‑летний юбилей отмечает заслуженный артист Азербайджана Мирза Агабейли - имя, которое на протяжении полувека неизменно связано с творческой линией национального театра и кино, сообщает Trend Life.

Мастер сцены и кино родился 29 августа 1950 года в бакинском посёлке Бузовна. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств им. М.А. Алиева, где получил классическое актёрское образование под руководством народного артиста СССР, профессора Мехти Мамедова. По окончании вуза был направлен в Шекинский государственный драматический театр, через год был призван в армию, после чего работал в "Учебном театре" при институте. С 1982 года - актёр Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. В 1994 году Мирза Агабейли возглавил киностудию Bəri‑Bax, действовавшую при "Азербайджанфильм". В 2008 работал координатором в продюсерском центре Sınaq Film, в том же году вернулся в академический театр.

Мирза Агабейли - универсальный актёр с богатой сценической палитрой. В репертуаре Азербайджанского государственного академического национального драматического театра он исполнил множество разноплановых ярких ролей - от классических до современных.

Особую веху в его творчестве занимает фильм "Газельхан" (1991), снятый режиссёром Шахмаром Алекперовым. В картине, посвящённой жизни и творчеству выдающегося поэта Алиаги Вахида, актёр исполнил роль Агагусейна. Эта работа стала знаковой и для самого артиста, несмотря на то, что путь к ней был непростым.

"Азбуку искусства я впервые постиг под руководством Мехти Мамедова, а в мир кинематографа меня привёл Шахмар Алекперов. Именно он, когда мне было сорок лет, впервые пригласил меня сняться в кино. Он сказал: “Мы снимаем фильм о жизни Алиаги Вахида. Все актёры уже утверждены, но на роль его близкого друга Агагусейна - подходящего исполнителя найти не можем”. Меня не раз приглашали на кинопробы, но каждый раз отказывали. Это породило во мне обиду, и я стал отказываться от дальнейших приглашений. Поэтому когда Шахмар Алекперов вновь позвал меня, я не пошёл. Шахмар даже пожаловался Гасанаге Турабову, который был директором и художественным руководителем театра, где я выступал. Гасанага Турабова тогда строго сказал мне: "Ты что, такой великий актер, что игнорируешь приглашения?" Я объяснил, мол, зря время теряю. А он: "Я тебе говорю - иди!" Я пошел. И вот, когда представился, Шахмар вскочил и воскликнул: "Ты меня совсем не уважаешь? Я за тобой должен людей посылать?!" Немного поругался, потом успокоился. Более того, мне сказали: "Ты уже давно был выбран, просто мне нужно было увидеть твою реакцию – решительность", - рассказывает Мирза Агабейли.

А фильм "Груз" (1995), снятый по сценарию Шахмара Алекперова режиссёром Ровшаном Алмурадлы, подарил Мирзе Агабейли одну из самых глубоких и многослойных ролей - образ миллионера и мецената Ага Мусы Нагиева. Кульминацией фильма стал символический танец "Чайка" на берегу Каспийского моря - импровизация актёра, рожденная в момент съёмки, в тишине, без музыки. Позднее, вдохновившись движениями Агабейли, композитор написал музыку, завершив художественный образ сцены.

"Мой Ага Муса Нагиев - трагикомичная фигура. Человек с контрастным характером, философским взглядом на жизнь. Его душевное состояние, внутреннюю борьбу я передал через танец “Чайка” на берегу Каспия — символ его стремления к свободе, к небу, к мечте...Этот танец тоже родился спонтанно. На свадьбе дочери Шахмара я станцевал “Хейвагюлю”. После этого он сказал: "В финале фильма будет танец - но не знаю, какой. Придумал: будет "Чайка". Такого танца нет? Значит, создадим…" И я исполнил его.. Композитор не успел написать музыку, и я просто вышел на берег, поднял руки к небу и станцевал, как чувствовал - на песке, под шум волн. Уже потом под мои движения написали музыку", - вспоминает Мастер.

Так началась его киноистория. На экране он снялся в около пятидесяти сатирических киножурналах, телевизионных картинах, сериалах и полнометражных фильмах.

АМИ Trend от всего сердца поздравляет Мирзу Агабейли с юбилеем. Искренне желаем ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых ярких ролей - для любимого зрителя и большого искусства.

