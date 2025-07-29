Азербайджанский музыкант с успехом представил MughaMutations в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Германии Берлине состоялся международный форум X Forecast (Прогноз), получивший признание как важная платформа для демонстрации современных художественных концепций и междисциплинарных экспериментов.

При поддержке министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского культурного центра в Германии нашу страну на форуме достойно представил преподаватель кафедры народных инструментов Азербайджанской национальной консерватории, тарист Ибрагим Бабаев, сообщили Trend Life в пресс-службе АНК.

Представленный им проект MughaMutations, посвящённый синтезу древнего наследия - мугама с современным сценическим искусством, был отобран среди тысяч заявок. Проект вошёл в тройку финалистов под кураторством известной британской вокалистки и перформанс-художницы Элейн Митченер.

В рамках форума MughaMutations был представлен на сцене престижного берлинского арт-пространства Radialsystem, где вызвал живой интерес и положительные отклики как профессионального сообщества, так и широкой публики.

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