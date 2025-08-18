Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Иран сохраняет прямой контакт с МАГАТЭ - МИД

Ядерная программа Материалы 18 августа 2025 12:05 (UTC +04:00)
Фото: МИД Ирана

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает прямые контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

Он отметил, что недавние события повлияли на отношения Ирана с МАГАТЭ, и Иран это не отрицает.

Багаи добавил, что на прошлой неделе заместитель генерального директора МАГАТЭ посетил Тегеран, где прошли обсуждения о порядке продолжения сотрудничества. Кроме того, постоянное представительство Ирана в Вене поддерживает прямые и постоянные контакты с агентством.

Отметим, что 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон, приостанавливающий сотрудничество с МАГАТЭ. Согласно закону, инспекторам агентства запрещено въезжать в Иран для проведения проверок, если Высший совет национальной безопасности не подтвердит, что мирная ядерная деятельность страны и безопасность ее объектов гарантированы.

Напомним, что 22 июня США нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, которые, как сообщается, были разрушены.

