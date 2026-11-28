БАКУ /Trend/ - В последнее время официальные лица Ирана все чаще делают серьезные заявления об экономических проблемах страны. Это свидетельствует о том, что экономическая ситуация в определенной степени критическая, а населению приходится адаптироваться к сложившимся условиям.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который в последние несколько дней находился с визитом в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, в своих выступлениях неоднократно обращал внимание на экономические трудности, призывая к национальному единству и экономии.

Выступая накануне с телеобращением к гражданам из провинции Хорасан-Резави, Президент Ирана отметил, что возможности использования альтернативных маршрутов для компенсации перебоев в морской торговле страны также ограничены.

По словам Пезешкиана, 75-80 процентов внешней торговли Ирана осуществляется морским путем, поэтому перенаправить такой объем грузопотоков на альтернативные маршруты непросто.

При этом он сообщил, что около 50 процентов утраченных торговых возможностей удалось восстановить за счет альтернативных направлений, а поиск решений для компенсации оставшейся части продолжается.

Президент заявил о необходимости укреплять возможности страны по поддержанию торговых связей и обеспечению внутренних потребностей за счет использования потенциала соседних государств, а также развития железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

"На фоне роста стоимости жизни большое значение имеет поддержка малообеспеченных семей. Правительство до сих пор в рамках реализации программы продуктовых талонов выделило средства на сумму 8,5 квадриллиона риалов (около 4,34 миллиарда долларов), чтобы таким образом частично компенсировать подорожание товаров первой необходимости (пшеницы, ячменя, риса, чая, растительного масла и других). Указанная поддержка охватывает сферы обеспечения товарами первой необходимости и медицинских услуг, и правительство пытается улучшить положение малообеспеченных семей. Несмотря на эти шаги, доходы страны сократились, а существующие ограничения в продаже нефти и внешней торговле оказали негативное влияние на снижение доходов правительства", - заявил он.

Представитель правительства Ирана Фатиме Мохаджерани на пресс-конференции в Тегеране также обратила внимание на последствия военной обстановки для экономики страны. По ее словам, война привела к ускорению инфляции и росту производственных затрат. Она отметила, что два ее основных экономических последствия - инфляция и стагнация. На экономику также оказывают давление торговые ограничения и увеличение логистических расходов.

О сложной экономической ситуации свидетельствуют и данные Статистического центра Ирана: годовая инфляция по состоянию на 22 октября 2026 года составила 76,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом на нынешнем этапе перспективы развития экономики и торговли Ирана остаются неопределенными. Поддержка местного производства требует импорта необходимых товаров, расширение импорта предполагает наращивание экспорта, а для увеличения экспорта необходим доступ к различным торговым маршрутам.

В настоящее время ограничения судоходства в районе Ормузского пролива наносят серьезный ущерб экспортным возможностям страны. В качестве альтернативы для расширения торговли с государствами, имеющими сухопутные границы с Ираном, особое значение приобретает развитие инфраструктуры на погранично-пропускных пунктах. Ее недостаточная пропускная способность и отсутствие необходимых объектов могут препятствовать увеличению объемов торговли с соседними странами.