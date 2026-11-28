БАКУ/Trend/ - Эстонские технологии могут внести вклад в "зеленую" трансформацию Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Баку 27 ноября.

Рассказывая о целях своего визита в Азербайджан, министр отметил, что главной задачей является официальное открытие посольства Эстонии в Баку.

"Когда я посещал Азербайджан прошлой осенью, я сказал Президенту Ильхаму Алиеву о своем предложении открыть здесь посольство Эстонии. Я рад, что год спустя это обещание выполнено. Открытие нашего посольства является наглядным свидетельством укрепления партнерства между Эстонией и Азербайджаном. За последние годы мы значительно расширили сотрудничество в таких сферах, как торговля, цифровое развитие, инновации, образование и "зеленая" энергетика. Постоянное дипломатическое присутствие в Баку позволит нам углубить политический диалог, более эффективно поддерживать деловые контакты и создавать новые возможности для сотрудничества между нашими странами", - сказал Цахкна.

По его словам, открытие посольства – это не только инвестиция в двусторонние отношения, но и отражение долгосрочной приверженности Эстонии региону Южного Кавказа.

"Мы хотим и дальше выстраивать практическое и ориентированное на будущее партнерство, которое принесет пользу обеим нашим странам", - добавил министр.

Перспективные направления для эстонского бизнеса в Азербайджане

Цахкна отметил, что интерес эстонских компаний к Азербайджану неуклонно растет.

"Это наглядно продемонстрировали четвертое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Эстонией и Азербайджаном, состоявшееся в Таллине в начале этого месяца, а также мой визит в Баку в октябре прошлого года в сопровождении делегации из 15 представителей бизнеса", - сказал глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) остаются одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества.

"Эстонские компании уже представлены в цифровом секторе Азербайджана, и существует значительный интерес к участию в продолжающейся цифровой трансформации страны. Эстония обладает признанным на международном уровне опытом в области электронного государственного управления, цифровой идентификации, кибербезопасности, искусственного интеллекта и электронного обучения. Все эти направления открывают широкие возможности для практического сотрудничества", - добавил он.

В то же время, по словам Цахкна, Эстония видит значительный потенциал в энергетическом секторе, особенно в сфере возобновляемых источников энергии и проектов, связанных с переходом к "зеленой" экономике.

"Эстонские компании могут предложить инновационные технологические решения, цифровые инструменты и специализированную экспертизу", - отметил министр.

Сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и цифровых энергетических решений

"Мы видим значительные возможности для сотрудничества по всем этим направлениям. "Зеленый" переход является одной из определяющих экономических и технологических трансформаций нашего времени, и как Эстония, так и Азербайджан активно реализуют амбициозные цели в этой сфере", - заявил Цахкна.

Он отметил, что в Эстонии развивается экосистема компаний, работающих в сфере "чистых" технологий и сочетающих цифровые инновации с экологически устойчивыми решениями.

"Наш опыт охватывает широкий спектр направлений – от технологий повышения энергоэффективности и решений для интеллектуальных электросетей до цифровых систем мониторинга и управления энергетическими ресурсами на основе данных.

Инвестиции Азербайджана в возобновляемую энергетику открывают значительные возможности для партнерства. Мы убеждены, что сочетание энергетического потенциала Азербайджана с цифровой экспертизой Эстонии позволит создавать инновационные решения, способствующие устойчивому развитию, энергетической безопасности и экономическому росту. Открытие нашего посольства в Баку будет содействовать развитию этих связей", - пояснил он.

Оценка Эстонией стратегического значения Среднего коридора

Глава МИД Эстонии отметил, что Азербайджан является стратегически важным партнером как для Эстонии, так и для Европы в целом.

"Благодаря своему географическому положению Азербайджан играет ключевую роль в укреплении транспортной и коммуникационной связанности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Развитие Среднего коридора обладает потенциалом для диверсификации торговых маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и создания новых экономических возможностей для бизнеса в наших регионах. Будучи членом Европейского союза, Эстония приветствует инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также развитие региональной связанности", - добавил Цахкна.

Позиция Эстонии по вопросам мира и связанности на Южном Кавказе

Министр отметил, что Эстония последовательно поддерживает усилия, направленные на достижение мира и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Долгосрочное и устойчивое мирное соглашение принесло бы пользу не только двум непосредственно вовлеченным странам, но и всему региону Южного Кавказа. Эстония приветствует прогресс в реализации Вашингтонских договоренностей 2025 года, включая открытие торговли с Арменией.

Повышение стабильности в регионе способствует укреплению связей между Южным Кавказом и Европой, открывая возможности в самых разных сферах. Мы надеемся, что нынешняя динамика процесса нормализации будет сохраняться", - заключил Цахкна.