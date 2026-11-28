БАКУ /Trend/ - Измерение выбросов метана на отдельных нефтегазовых объектах вместо использования исключительно усредненных расчетных показателей - один из британских подходов, обсуждавшихся с Туркменистаном.

Об этом сообщили в британской отраслевой организации Offshore Energies UK (OEUK) в эксклюзивном интервью Trend, рассказав о технических подходах и практике взаимодействия с регулирующими органами, которые обсуждались во время недавнего учебного визита туркменской делегации в Великобританию.

"Мы были рады принять делегацию из Туркменистана и поделиться британскими знаниями и опытом в области мониторинга, проверки и сокращения выбросов метана при добыче нефти и газа, включая отраслевой опыт применения OGMP 2.0 - инициативы ООН, направленной на совершенствование измерения и отчетности по выбросам метана в нефтегазовом секторе. Это ценная возможность поделиться практическими подходами к управлению выбросами метана и поддержать более широкие международные усилия по их сокращению", - заявила руководитель OEUK по вопросам окружающей среды и выбросов Кэролайн Браун.

По данным организации, на встречах рассматривались методы, используемые британской офшорной энергетической отраслью для выявления, измерения и сокращения выбросов метана на отдельных производственных объектах, включая нефтяные и газовые скважины и морские буровые платформы, а также транспортную инфраструктуру, в частности трубопроводы.

Одним из обсуждавшихся подходов стали программы выявления и устранения утечек (Leak Detection and Repair, LDAR). Они предусматривают регулярные проверки операторами с использованием переносного оборудования для обнаружения газа и технологий оптической визуализации утечек.

Такие программы также включают процедуры выявления неконтролируемых выбросов, классификации утечек, определения приоритетности ремонтных работ и проверки эффективности их выполнения.

В OEUK отметили, что системы мониторинга и отчетности позволяют объединять производственные данные для составления инвентаризации выбросов по отдельным производственным объектам и подготовки корпоративной отчетности. Данные о выбросах также используются при принятии производственных решений, помогая компаниям не только оценивать объемы выбросов, но и непосредственно сокращать их.

В ходе обсуждений также рассматривались способы сокращения факельного сжигания и сброса газа за счет совершенствования производственных процессов, более точных измерений и постоянного повышения эффективности работы.

Еще одной ключевой темой стала программа Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) - флагманская программа Программы ООН по окружающей среде (UNEP) по отчетности и сокращению выбросов метана в нефтегазовом секторе. По информации OEUK, отдельная часть обсуждений была посвящена этой программе, а также составлению инвентаризаций выбросов на уровне отдельных объектов и системам мониторинга, отчетности и верификации (MRV).

По данным организации, для приведения своей деятельности в соответствие с принципами OGMP 2.0 компаниям необходимо разрабатывать программы измерения и мониторинга выбросов метана на своих объектах, а также формировать инвентаризацию на основе данных по конкретным объектам, а не полагаться исключительно на усредненные коэффициенты выбросов.

Последний подход предполагает расчет выбросов на основе стандартных или средних показателей вместо непосредственного измерения на конкретном объекте или источнике. Например, объем выбросов может оцениваться исходя из объема добытого газа, количества и типов используемого оборудования или продолжительности работы компрессора с применением стандартного коэффициента выбросов.

В рамках OGMP 2.0 отчетность постепенно переходит к более широкому использованию данных, привязанных к конкретным источникам, и результатов непосредственных измерений. На более высоких уровнях отчетности компании используют измерения и другие методы оценки выбросов по отдельным объектам, после чего сопоставляют полученные результаты с замерами, проведенными непосредственно на производственных площадках.

OEUK также назвала важными условиями перехода к принципам OGMP 2.0 эффективные системы мониторинга, отчетности и верификации, включение управления выбросами метана в производственные процессы, в том числе выявление и устранение утечек, а также создание систем управления, обеспечивающих последовательный сбор, анализ и отчетность по данным о выбросах.

В организации подчеркнули, что британский опыт также демонстрирует важность взаимодействия энергетических компаний, регулирующих органов, отраслевых объединений и поставщиков технологий для сокращения выбросов метана.

Ключевыми элементами такого подхода OEUK назвала четкие нормативные требования, единые системы мониторинга и отчетности, активное взаимодействие бизнеса с государственными структурами, открытый обмен передовым опытом и техническими знаниями, а также постоянное совершенствование практик на основе результатов измерений.

По данным организации, сотрудничество между отраслевыми компаниями и регулирующими органами позволяет улучшать экологические показатели и одновременно способствует практическому внедрению мер по сокращению выбросов.

Offshore Energies UK (OEUK) - британская некоммерческая отраслевая организация, представляющая интересы компаний, работающих в секторе морской энергетики Великобритании. Ассоциация объединяет участников нефтегазовой отрасли, офшорной ветроэнергетики, водородной энергетики и технологий улавливания и хранения углерода. История организации насчитывает более пяти десятилетий.

В настоящее время ассоциация объединяет более 450 организаций. В их число входят операторы энергетических объектов, инжиниринговые и подрядные компании, поставщики оборудования и специализированных услуг. OEUK представляет интересы своих участников во взаимодействии с британским правительством, регулирующими органами и другими организациями, а также содействует обмену техническим опытом, распространению отраслевых рекомендаций и выработке общих подходов к вопросам безопасности, охраны окружающей среды и производственной деятельности.

Одним из направлений работы OEUK является содействие сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. Организация участвует в обсуждении отраслевых подходов к управлению выбросами, взаимодействует с государственными структурами и предоставляет участникам отрасли аналитические материалы и практические рекомендации. В частности, ее деятельность охватывает вопросы мониторинга выбросов метана, повышения эффективности производственных процессов и внедрения более экологичных технологических решений.

Ознакомительная поездка в Соединенное Королевство была организована представителями соответствующих министерств и ведомств Туркменистана с 12 по 16 октября 2026 года при поддержке проекта Европейского союза "Политический диалог и действия в области климата 2024-2029", совместно финансируемого ЕС и Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуемого GIZ. В состав делегации вошли специалисты, работающие в сферах, связанных с энергетическим сектором страны и управлением выбросами метана. В ходе визита они провели встречи с представителями государственных органов Великобритании, отраслевых организаций, научно-исследовательских институтов и поставщиков технологий, в том числе с компанией Offshore Energies UK, а также посетили промышленные объекты, такие как газоперерабатывающий завод Shell в Сент-Фергусе и газовый терминал CATS. Программа была посвящена британским подходам к регулированию, технологиям мониторинга и сокращения выбросов метана, а также применению Регламента ЕС по метану, в частности в контексте потенциального сотрудничества Туркменистана с европейским рынком в сфере энергетики.