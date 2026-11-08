Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана, отмечается:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Победы Азербайджанской Республики.

Эта знаменательная дата занимает особое место в летописи государственности Азербайджана, олицетворяет силу единства народа, его непреклонную волю в решимости защищать национальные интересы.

Под Вашим авторитетным руководством Азербайджан, опираясь на фундаментальные принципы Устава ООН и нормы международного права, восстановил территориальную целостность, укрепил суверенитет и создал прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны.

Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности. Продвижение мирной повестки отвечает интересам всех стран региона, открывает новые перспективы для их экономического развития.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, последовательно обогащающегося новыми совместными проектами. Уверен, что узы дружбы и взаимного уважения между нашими народами и впредь будут укрепляться, оставаясь надежным фундаментом многогранных связей между Казахстаном и Азербайджаном.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".