Мир на Южном Кавказе - стратегический приоритет Ирана - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Мир в Южном Кавказе является стратегическим приоритетом Ирана, который также поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
По словам главы государства, позиция Ирана заключается в том, что международные границы в Южном Кавказе не должны меняться, а регион не должен превращаться в центр геополитической конкуренции.
Отметим, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пешешкиан совершил визит в Ереван.
