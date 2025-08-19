Мир на Южном Кавказе - стратегический приоритет Ирана - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Мир в Южном Кавказе является стратегическим приоритетом Ирана, который также поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

По словам главы государства, позиция Ирана заключается в том, что международные границы в Южном Кавказе не должны меняться, а регион не должен превращаться в центр геополитической конкуренции.

Отметим, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пешешкиан совершил визит в Ереван.

