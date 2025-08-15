Иран никогда не намеревался использовать ядерные технологии в немирных целях - Ареф

БАКУ /Trend/ - Иран никогда не намеревался использовать технологии, особенно ядерные, в немирных целях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня в Кыргызстане на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, несмотря на то что Иран вел косвенные переговоры с США, страна подверглась нападениям и потеряла своих военных командиров и ядерных ученых. При этом между Ираном и США в ядерных переговорах формировалось доверие.

Отметим, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана и ввели санкции против Ирана в ноябре того же года. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

