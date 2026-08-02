Узбекистан и Южная Корея подтвердили планы по совместным проектам

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с представителями Экспортно-импортного банка Кореи (KEXIM), чтобы обсудить ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

В ходе переговоров было отмечено, что портфель проектов KEXIM в Узбекистане насчитывает 27 инициатив общей стоимостью 3,6 млрд долларов. На сегодняшний день завершена реализация девяти проектов на сумму 366,6 млн долларов, десять проектов стоимостью 1,08 млрд долларов находятся на стадии выполнения, а еще восемь инициатив общей стоимостью 2,19 млрд долларов проходят этап подготовки.

Участники встречи подтвердили, что подготовка и реализация проектов, финансируемых по линии EDCF, ведутся в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и установленными процедурами Узбекистана и Республики Корея.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам организации закупочных процедур, подчеркнув, что выбор консультантов, подрядчиков и поставщиков осуществляется на основе принципов прозрачности, открытой конкуренции и равного подхода ко всем участникам.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен информацией и укреплять практическое взаимодействие в рамках реализации совместных проектов.