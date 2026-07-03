Узбекистан и MBK Holding обсудили новые проекты в сфере искусственного интеллекта

БАКУ/ Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов встретился с основателем и председателем правления катарской компании MBK Holding шейхом Мансуром бин Халифой Аль Тани.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и развития человеческого капитала.

Особое внимание было уделено развитию ИИ и цифровых технологий, а также перспективам превращения Узбекистана в один из ключевых региональных центров в этой сфере в Центральной Азии и СНГ. Обсуждались вопросы подготовки специалистов, вовлечения молодежи в международные проекты и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Собеседники также обменялись мнениями по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранение, образование и государственное управление, расширению сотрудничества с международными IT-компаниями и более эффективному использованию кадрового потенциала страны.

Кроме того, участники встречи рассмотрели современные механизмы коммерциализации научных разработок, позволяющие ученым сосредоточиться на исследованиях, одновременно продвигая инновационные решения на зарубежные рынки.

Отдельное внимание было уделено перспективам создания совместных предприятий, поддержке стартапов, разработке и экспорту ИИ-продуктов, а также формированию устойчивой инновационной экосистемы, объединяющей науку, образование и бизнес.

По итогам встречи стороны определили дальнейшие практические шаги по реализации совместных проектов, расширению сотрудничества в приоритетных направлениях и развитию долгосрочного стратегического партнёрства.