Узбекистан демонстрирует уверенный рост торговли с ключевыми мировыми партнёрами

ТАШКЕНТ/ Trend/ - В январе–апреле 2026 года объём торговли Узбекистана с основными внешнеторговыми партнёрами значительно увеличился.

Как сообщили Trend в Национальном комитете по статистике Узбекистана, рост был обусловлен прежде всего активным расширением торговых связей с Китаем, а также продолжающимся развитием сотрудничества со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Крупнейшим торговым партнёром страны остаётся Китай. Объём двусторонней торговли достиг 6,23 млрд долларов США против 4,17 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Второе место заняла Россия с показателем 4,52 млрд долларов, третье — Казахстан с 1,81 млрд долларов.

В число других крупных торговых партнёров вошли Турция (920,6 млн долларов), Афганистан (728,2 млн долларов), Южная Корея (638,3 млн долларов), Объединённые Арабские Эмираты (626,7 млн долларов) и Франция (618,1 млн долларов). Рост торгового оборота также зафиксирован с Германией, Индией, Беларусью, Кыргызстаном и рядом других стран.

Наиболее высокие темпы роста среди основных партнёров отмечены в торговле с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Ирландией, Афганистаном и Вьетнамом, что свидетельствует о продолжающейся диверсификации внешнеэкономических связей Узбекистана.

В целом Узбекистан поддерживает торговые отношения более чем со 175 странами мира. На долю Китая пришлось 23,6% общего объёма внешнеторгового оборота страны, России — 17,2%, Казахстана — 6,9%, Турции— 3,5%, Афганистана — 2,8%.

Согласно официальной статистике, основу экспорта по-прежнему составляют товары, на которые приходится 65,3% общего объёма внешних поставок. В их структуре промышленная продукция занимает 15%, химическая продукция и связанные с ней товары — 8,1%, готовые изделия — 7,9%, а продовольственные товары и живые животные — 7,5%.