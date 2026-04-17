Uzbekistan Airways вновь запустила рейсы Ташкент - Тель-Авив

17 апреля 2026 05:32 (UTC +04:00)
ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways с 14 апреля возобновил регулярные рейсы по направлению Ташкент — Тель-Авив.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении посольства Узбекистана в Израиле.

Авиасообщение осуществляется трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам.

В авиакомпании также сообщили, что с 3 мая расписание будет расширено за счет дополнительных рейсов по воскресеньям.

Новые рейсы будут следовать по маршруту Ташкент — Самарканд — Тель-Авив и обратно.

