Узбекистан и Португалия усиливают сотрудничество в торговле и инвестициях

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны рассмотрели возможности углубления двустороннего сотрудничества, активизации политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

По итогам встречи достигнута договорённость о реализации совместных проектов в приоритетных направлениях, включая агропромышленный сектор, инфраструктуру, «зелёную» энергетику, туризм, транспорт и культурно-гуманитарную сферу.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами, предусматривающий обмен информацией и изучение передовых практик.

Документ призван способствовать укреплению институционального взаимодействия и созданию эффективных механизмов сотрудничества между двумя странами.