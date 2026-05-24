Трамп заявил о согласовании проекта соглашения с Ираном

БАКУ /Trend/ - Проект будущего соглашения с Ираном в основном согласован.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Соглашение в основном согласовано и будет представлено на окончательное утверждение между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими перечисленными странами», — отметил он.

Трамп добавил, что в рамках достигнутой договоренности с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив, а остальные детали будут раскрыты позднее.