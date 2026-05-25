Лейла Алиева и Алена Алиева посмотрели концертную программу, организованную в Детском музыкально-художественном центре SƏNƏT (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В детском музыкально-художественном центре SƏNƏT состоялась концертная программа, посвященная 28 Мая – Дню независимости.

Как сообщает Trend, концерт посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева.

Воспитанники центра выступили с различными вокальными номерами, исполнили «Джанги», «Яллы» и другие танцы.

Эта насыщенная программа, представленная юными талантами, является показателем нового дыхания, которое дети привносят в искусство музыки и танца, их реального вклада в художественное творчество.