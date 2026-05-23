  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанская каратистка стала чемпионкой Европы

Общество Материалы 23 мая 2026 22:40 (UTC +04:00)
Азербайджанская каратистка стала чемпионкой Европы
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Как передает Trend, об этом сообщили в Федерации каратэ Азербайджана.

Согласно информации, спортсменка, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, превзошла всех своих соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, Мадина Садыгов вошла в историю азербайджанского каратэ как первая азербайджанская женщина-каратистка, ставшая чемпионкой Европы среди взрослых.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости