Спрос на услуги орошения в Грузии значительно вырос

БАКУ/Trend/ - Спрос на услуги орошения в Грузии в этом году значительно вырос, сообщает Trend со ссылкой на Georgian Amelioration.

По данным компании, площадь сельскохозяйственных земель, охваченных договорами в рамках графиков водопользования, почти утроилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В 2026 году под орошение было законтрактовано 29 694,33 гектара против 9 988,1 гектара за тот же период прошлого года.

В компании отмечают, что рост связан с увеличением спроса на оросительную воду и более высокой активностью водопользователей.

Georgian Amelioration призывает фермеров и водопользователей заранее составлять графики водопользования, подчеркивая, что это способствует более эффективному планированию водоснабжения, управлению мелиоративными системами и орошению сельхозугодий.

В компании также сообщили, что потребители, подготовившие графики водопользования, смогут воспользоваться государственной программой субсидирования.