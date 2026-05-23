Иран предпринимает шаги по обеспечению электроэнергией нефтехимических заводов

БАКУ/Trend/ - Принимаются меры по обеспечению электроэнергией нефтехимических и других промышленных заводов Ирана, пострадавших в ходе военных действий.

Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра энергетики Ирана и исполнительный директор компании TAVANIR (Иранская компания по генерации, передаче и распределению электроэнергии) Мостафа Раджаби Машхади.

По его словам, в результате военных действий электростанции, снабжавшие нефтехимические и другие промышленные предприятия страны, получили значительные повреждения. Потери генерирующих мощностей оцениваются примерно в 4,7 тысячи мегаватт

Мостафа Раджаби Машхади. отметил, что, согласно расчетам, восстановление работы этих электростанций может занять в общей сложности до шести месяцев. Несмотря на это, прилагаются активные усилия для обеспечения бесперебойного энергоснабжения заводов. Ожидается, что по мере восстановления функционирования собственных электростанций зависимость заводов от общей энергосистемы страны сведется к минимуму.

Представитель ведомства сообщил, что потребность этих нефтехимических и промышленных предприятий в электроэнергии в летний период составляет 2 тысячи мегаватт. В настоящее время от 1,2 до 1,3 тысячи мегаватт из этого объема обеспечивается через общую электрическую сеть страны.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов в переговорах между США и Ираном по ядерной программе, 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану, в ответ на что Иран с того же дня начал обстреливать ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля стороны достигли соглашения о двухнедельном прекращении огня. Однако 11 апреля переговоры между США и Ираном, прошедшие в Исламабаде, не привели к заключению окончательного соглашения.