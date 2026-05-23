В Баку открывают "тёмные комнаты" человеческой души (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции новой постановки - спектакля "Осенняя соната" по одноимённому произведению Ингмара Бергмана. Премьера будет представлена на сцене, носящей имя Аббаса Мирзы Шарифзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановочную команду возглавляет режиссёр Эмиль Аскеров, художник-постановщик - Вюсал Рагимов, композитор - Азер Гаджияскерли, художник по свету - Рафаэль Гасанов, пластическое решение осуществляет Лала Гаджиева, ассистент режиссёра - Кенуль Керимова.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческой группой, поздравил их с началом работы над новым сценическим произведением и пожелал успехов.

В спектакле заняты народная артистка Земфира Нагиева, заслуженные артисты Месма Аслангызы и Эльшан Рустамов.

В основе постановки - глубокая психологическая драма о семье, скрытых травмах и неразрешённых конфликтах. Каждая семья здесь показана как закрытый мир, своего рода храм, где могут звучать как молитвы, так и невысказанные обвинения. Сюжет разворачивается вокруг многолетнего молчания и накопленной внутренней боли, которая приводит к эмоциональному столкновению матери и дочери после долгой разлуки.

Спектакль поднимает сложные вопросы: где проходит граница между искусством и человеческими жертвами, какова цена творческого гения и может ли семейная любовь выдержать испытание временем и болью. Вторая дочь, прикованная к инвалидному состоянию, становится символом молчаливой совести семьи, а наблюдающий со стороны мужчина - безмолвным свидетелем трагедии.

Постановка обращается к зрителю с философским посланием о неизбежности последствий семейных травм и внутреннего выбора человека, приглашая каждого заглянуть в собственные "тёмные комнаты" души.

