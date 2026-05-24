Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы

БАКУ/ Trend/ - В немецком Франкфурте завершился 61-й чемпионат Европы WKF по карате.

Как сообщили Trend в Федерации карате Азербайджана, в соревнованиях, проходивших с 20 по 24 мая, приняли участие 586 спортсменов из 50 стран.

Чемпионат Европы стал успешным для азербайджанских каратистов. Азербайджанская спортсменка Медина Садыгова завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг и вошла в историю как первая азербайджанская чемпионка Европы среди взрослых по линии организации WKF.

Еще одна представительница Азербайджана Ирина Зарецкая стала бронзовым призером в весовой категории до 68 кг.

Выступавшие в паракарате азербайджанские спортсмены Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли также завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

Женская сборная Азербайджана по кумите в командных соревнованиях также стала бронзовым призером турнира. В состав команды вошли Медина Садыгова, Ирина Зарецкая, Гюлай Оруджова и Айсу Алиева.

Некоторые члены мужской сборной были близки к завоеванию медалей, однако на этот раз не смогли подняться на пьедестал почета.

В общекомандном зачете азербайджанские каратисты заняли шестое место в Европе. Этот результат был оценен как очередное подтверждение развития азербайджанского карате на международной арене.



