МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю.

Как сообщает Trend, соответствующая публикация была размещена в аккаунте МИД в соцсети «X».

“Глубоко опечалены трагическим взрывом на угольной шахте в провинции Шаньси в Китае, который привел к гибели и ранениям большого числа людей.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем солидарность с компетентными органами и силами экстренного реагирования, работающими над проведением спасательных и восстановительных работ, и разделяем скорбь всех людей, затронутых этой трагедией», — говорится в публикации МИД Азербайджана.