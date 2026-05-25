В порту на севере Ирана увеличился объем разгрузки зерна

БАКУ/Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2026 года) объем зерна, разгруженного в порту Каспиан в северной провинции Гилан в Иране, увеличился на 358% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор свободной торговой зоны Энзели Мустафа Таати Могаддам.

По его словам, за указанный период в порту Каспиан было разгружено более 71 тысячи тонн зерна, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 16 тысяч тонн.

Могаддам отметил, что в целом за этот период объем погрузочно-разгрузочных работ товаров первой необходимости в порту Каспиан составил 111 тысяч тонн, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что иранский порт Каспиан обладает крупнейшей инфраструктурой на Каспийском море. Данный порт был создан с целью увеличения экспорта продукции, развития экономических связей с прикаспийскими странами и налаживания связей в рамках коридора "Север-Юг".