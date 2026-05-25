Узбекистан и ZTE усиливают сотрудничество в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов встретился со старшим вице-президентом компании ZTE Чжан Цзяньпэном для обсуждения развития цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры страны, передает Trend.

Согласно информации, в центре переговоров находились проекты по созданию дата-центров, а также вопросы повышения устойчивости и безопасности цифровой инфраструктуры Узбекистана. Стороны рассмотрели перспективы следующего этапа строительства дата-центров и наращивания их мощностей.

Кроме того, участники встречи обсудили стратегическое сотрудничество между Uzbekistan и China в сфере телекоммуникаций, включая совместные проекты и развитие цифровых услуг в удалённых и труднодоступных районах.

Представители ZTE рассказали о многолетней деятельности компании на телекоммуникационном рынке Узбекистана, реализованных инициативах и модернизации сетевой инфраструктуры.

Также было отмечено, что узбекские операторы связи занимают высокие места в международных рейтингах Speedtest, что свидетельствует об активном развитии цифрового сектора страны.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам подготовки и повышения квалификации местных кадров, а также перспективам развития Узбекистана совместно с ZTE в качестве регионального цифрового хаба.