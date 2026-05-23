Военные атташе посетили ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом деятельности на 2026 год, утвержденным министром обороны, был организован ознакомительный визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В визите, организованном Управлением международного военного сотрудничества министерства обороны, принимали участие 26 представителей аппаратов военных атташе 18 стран.

Гостям была представлена общая информация о деятельности ГПС, после чего они посетили музей «Жертв политических репрессий».