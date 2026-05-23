Павильон Sea Breeze привлек большое внимание зарубежных гостей на прошедшем в Баку Всемирном форуме городов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Павильон "Sea Breeze", организованный на территории выставки "Urban Expo" в рамках прошедшего 17-22 мая в Баку Всемирного форума городов (WUF 13), вызвал особый интерес у зарубежных гостей.

Как сообщает Trend, экспонируемые в рамках проекты жилых зданий, отелей, коммерческих объектов и различные инфраструктурные концепции были встречены с большим вниманием и интересом.

Посетитель из Непала Гордон Расаи отметил, что представленные здесь проекты глубоко впечатлили его как инженера: "Я работаю инженером в компании Poke Nepal. Проекты здесь меня просто поразили. У меня возникло ощущение, будто я нахожусь на реальной строительной площадке. Строящиеся жилые, коммерческие и деловые пространства выглядят уникальными. Я очень рад, что посетил эту площадку".

Специалист по продажам "Sea Breeze Real Estate" Рияд Абдулов в свою очередь предоставил общую информацию о стенде и экспонируемых проектах. По его словам, на сегодняшний день в рамках первой фазы работы реализованы на площади в 750 гектаров. Р. Абдулов отметил, что во второй фазе проект расширится и охватит территорию примерно до 1000 гектаров:

«Протяженность береговой линии составляет 7 километров, а в соответствии с планами перспективного развития данный показатель предусматривается увеличить до 23 километров. Это по своим масштабам приближает проект к уровню, сопоставимому с нью-йоркским Манхэттеном. В рамках проекта планируется строительство различных жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов. Среди них особое место занимает "Cipriani Tower". Это здание высотой 323 метра станет самым высоким сооружением в Азербайджане».

Специалист по продажам добавил, что на стенде также представлен проект "Royale Casino": «Этот объект планируется как самое большое казино в Европе и пятое по величине в мире, и он станет важной частью комплекса Sea Breeze». Он также подчеркнул, что иностранные посетители проявляют к проекту особый интерес и внимание, и в будущем ожидается увеличение туристического потока и числа международных гостей.