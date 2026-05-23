В рамках WUF13 перевезено около 179 тыс. пассажиров

БАКУ /Trend/ - В период проведения Всемирного форума городов (WUF13) функционировали 9 транспортных хабов, 2 конечные точки и более 67 промежуточных остановок.

Об этом Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Было отмечено, что в период перевозок (12–22 мая) в рамках мероприятия автобусами было совершено 10 220 рейсов между аэропортом, хабами и местом проведения форума, перевезено около 179 000 пассажиров. К транспортному обслуживанию было привлечено в общей сложности 180 автобусов.

Управление данными маршрутами и выполнение транспортных операций осуществлялись в режиме 24/7 под контролем Мониторингового центра AYNA. К обеспечению транспортных операций было привлечено около 1500 сотрудников, включая водителей и управленческий персонал.