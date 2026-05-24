Вырос объем экспорта природного газа Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле этого года Азербайджан экспортировал 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 2,536 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 53 миллиона долларов США (или 17,3%) меньше в стоимостном выражении, но на 256 миллионов кубометров (или 3,1%) больше в объемном.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 6,354 миллиарда долларов. Это в 9,7 раза (или на 5,7 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.