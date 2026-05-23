Визит мёртвого к живым: Китайская история с азербайджанскими актерами (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции спектакля "Визит мёртвого к живым" по одноименному произведению известного китайского драматурга Лю Шугана. Постановка будет представлена на сцене имени Аббас Мирза Шарифзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль объединит элементы традиционной китайской эстетики - пластические танцевальные сцены, современную интерпретацию национальной музыки и ритмическую структуру с современным драматическим языком. По сюжету - как избавиться от мучительного чувства вины и простить человека, совершившего ошибку, не так просто, как может показаться…Постановка призвана соединить психологическую глубину, национальный стиль, современную сценическую эстетику и сильный эмоциональный посыл.

Режиссёром спектакля выступает Джейхун Дадашов, композитором - Азер Гаджиаcкерли, переводчиком - Этимад Башкечид, художником-постановщиком - Эльдар Нагиев, художником по костюмам - Сеидханым Мурадова, художником по свету - Рафаэль Гасанов. Ассистент режиссёра - Джейран Башаран.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческим коллективом, пожелав успехов в предстоящем напряжённом творческом процессе. Было подчеркнуто, что при поддержке Министерства культуры Азербайджана были налажены партнёрские отношения между Национальным драматическим театром Китая, национальными театрами провинций Ганьсу и Шаньдун и Аздрамой.

"В октябре ожидается визит в наш театр директора Национального драматического театра Китая Тянь Циньсиня и руководителей других театров. Премьера нового спектакля состоится с участием гостей из Китая. Также планируется представить постановку в Пекине, на сцене Национального драматического театра Китая", - отметил директор театра.

В спектакле задействованы - Илаха Гасанова (Тан Тяньтянь), Вюсал Мустафаев (Ё Сяосяо), Хадиджа Новрузлу (Ляньлян, маленькая девочка), Эльчин Нуралиев (Лю Фэн), Лала Сулейманова (Хань Ин), Раббиля Алекберзаде (медсестра, женщина), Мухума Сахов (старик Хао), Алиулла Велиев (врач Чжао Тэшэн), Али Нурзаде (студент, Тэшэн, первый карманник, первый полицейский), Ряван Самедов (Фань, второй карманник, второй полицейский).

