Через Ормузский пролив прошли 25 судов – КСИР

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки (22 мая) в результате координации с Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана через Ормузский пролив прошли 25 судов.

Как передает Trend, об этом сообщили Военно-морские силы КСИР.

Согласно информации, среди этих судов были нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, безопасность судов была обеспечена.

«Несмотря на нестабильную ситуацию в Ормузском проливе, возникшую в результате нанесенных США и Израилем воздушных ударов по Ирану, ВМС КСИР продолжают осуществлять контроль над Ормузским проливом», — говорится в сообщении.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов в переговорах между США и Ираном по ядерной программе, 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану, в ответ на что Иран с того же дня начал обстреливать ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля стороны достигли соглашения о двухнедельном прекращении огня. Однако 11 апреля переговоры между США и Ираном, прошедшие в Исламабаде, не привели к заключению окончательного соглашения.