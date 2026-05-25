PASHA Bank и PASHA Həyat представляют новый кредитный продукт в рамках сотрудничества

PASHA Bank и PASHA Həyat представляют новый кредитный продукт для клиентов - кредит на недвижимость со страховым обеспечением. Продукт позволяет оформить ипотечный кредит под залог накоплений по договору страхования жизни.

Главное преимущество заключается в том, что клиент может использовать свои долгосрочные накопления в качестве обеспечения по кредиту без расторжения договора и без досрочного снятия средств. Таким образом, клиент сохраняет свои накопления и одновременно получает возможность приобрести недвижимость.

Кредит предоставляется в азербайджанских манатах (AZN) и долларах США (USD). Годовая процентная ставка составляет 12,5% для кредитов в AZN и 7,5% для кредитов в USD. Минимальная сумма кредита - 10 000 AZN или эквивалент в другой валюте. Срок кредита соответствует сроку действия страхового сертификата. Дополнительным преимуществом является отсутствие комиссии за оформление, при этом трудовой стаж и текущая кредитная нагрузка не учитываются.

Размер доступного кредита зависит от срока действия сертификата HYS - чем дольше действует накопительный договор, тем выше возможная сумма кредита.

Отметим, что HYS - это долгосрочное накопительное страхование жизни. Клиент регулярно вносит платежи в течение определённого периода и по завершении срока получает накопленные средства вместе с инвестиционным доходом.

PASHA Bank был основан в 2007 году и сегодня является одним из ведущих корпоративных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет корпоративным клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса услуги инвестиционного банкинга, торгового финансирования, управления активами и классические банковские услуги. Помимо Азербайджана, PASHA Bank также осуществляет деятельность в Грузии и Турции.

PASHA Həyat - компания по страхованию жизни, входящая в состав PASHA Holding. Благодаря продуктам долгосрочного накопительного страхования жизни компания предоставляет клиентам возможность сформировать финансовую защиту на будущее.