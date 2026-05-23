Развитие экономической дипломатии с соседними странами является приоритетом – губернатор Ардебиля

БАКУ/Trend/ - Развитие экономической дипломатии с соседними странами является приоритетным направлением для провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Егане.

По его словам, в минувшем иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) из провинции Ардебиль в различные страны было экспортировано продукции на сумму 80 миллионов долларов.

Он отметил, что продукция из Ардебиля поставляется в основном в страны Кавказа и государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Губернатор подчеркнул, что Ардебиль, обладая уникальными возможностями в сферах сельского хозяйства, промышленности и горнодобывающей отрасли, может стать одним из ключевых торговых центров на северо-западе Ирана.

«В настоящее время прилагаются усилия для экономического развития провинции путем усиления поддержки экспортеров и устранения существующих барьеров», — сказал он.

Отметим, что провинция Ардебиль граничит с Азербайджаном. Пограничным пунктом пропуска в этой провинции является таможенный пост Билясувар.