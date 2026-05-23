В Азербайджане расширяется территория национальных парков – министр

Материалы 23 мая 2026 14:51 (UTC +04:00)
Эльвин Ахмедов
БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по расширению территории Абшеронского национального парка и привлечению новых природных зон к охране.

Об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов.

Министр отметил, что территория Абшеронского национального парка охватит участки, прилегающие к водному бассейну: "В Азербайджане функционируют 12 национальных парков. У нас также имеется множество заповедников и заказников. Управление этими территориями с различными режимами охраны — очень важный вопрос. Увеличение площади наших национальных парков служит тому, чтобы больше людей могло приобщиться к природе, а также повышает интерес со стороны иностранных гостей".

Цель министерства — увеличить как количество, так и общую площадь таких территорий, добавил Р. Исмаилов.

