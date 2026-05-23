Иран представил США новые предложения по обогащению урана

БАКУ /Trend/ - Иран в рамках непрямых переговоров с США предложил на десять лет отказаться от обогащения урана выше уровня 3,6%.

Как передает Trend, об этом сообщают арабские СМИ.

Согласно информации, Тегеран также заявил о готовности разбавлять на территории страны уран, обогащенный более чем на 20%.

Источники утверждают, что в проекте меморандума между Ираном и США исламская республика подтвердила обязательство не заниматься разработкой ядерного оружия. Взамен Тегеран настаивает на полном снятии американских санкций и разморозке своих активов еще до начала дальнейших переговоров по ядерной программе.