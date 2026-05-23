Диалог о жизни и литературе - искренний вечер с Натигом Расулзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана, в красивом зале с нежными, полными воздуха картинами Саттара Бахлулзаде, состоялся творческий вечер с человеком, который не нуждается в особом представлении и чьи книги читают как в нашей стране, так и во всем русскоязычном мире - народным писателем, кинодраматургом Натигом Расулзаде. Мероприятие было организовано Центральной библиотекой имени Мирзы Шафи Вазеха Ясамальской централизованной библиотечной системы (ЦБС) совместно с Музеем, сообщает Trend Life.

Лично для меня Натиг Расулзаде открылся с удивительного рассказа "Тропинка". В небольшой новелле, написанной как поток сознания - как мне показалось, немного в духе Марселя Пруста, - почти ничего не происходит. Но в этом внутреннем монологе так раскрывается характер героя! Его неумение вырваться из замкнутого круговорота будней и непонимание того, что, откладывая самое важное и близких людей на потом, он окажется перед страшным горьким чувством бессилия, когда изменить уже ничего нельзя… А он думал: «Ведь так мало для этого нужно - просто собраться и поехать».

Как признался писатель - рассказы его любимый жанр. В них ярко проявляется глубокий психологизм его прозы, умение тонко и точно передавать эмоции и движения души. Яркие характеры его героев и богатый литературный язык всегда привлекали читателей, и не удивительно, что его творчество находит новых преданных почитателей и сегодня.

В роли ведущей вечера выступила директор Ясамальской ЦБС, доктор философии по истории и заслуженный деятель культуры Латифа Мамедова. Латифа ханым внимательно продумала разнообразную и увлекательную программу встречи, которая проходила на азербайджанском и русском языках. Видеоролик с коротким знакомством с личными вкусами писателя, его пристрастиями в литературе живописи и музыке, вручение трогательных наград и подарков и теплые музыкальные номера создали в зале свободную от строгих рамок, непринуждённую атмосферу и расположили к беседе.

Встретиться с писателем пришли представители посольств, писатели, художники, музыканты и большие поклонники творчества Натига Расулзаде.

Народный артист и заслуженный деятель искусств Азербайджана Полад Бюльбюль оглы подчеркнул огромный вклад прозаика в литературу, отметив, что для подлинного таланта главным всегда остаются волнующие его темы и то, как его герои смогут их отобразить.

Народный писатель, публицист и общественный деятель Эльмира Ахундова, неоднократно посвящавшая свои статьи творчеству Натига Расулзаде, обратила внимание на уникальный почерк писателя и его глубокое понимание человеческой души. Поделившись впечатлениями от рассказов, она призналась, что её всегда глубоко трогали их неожиданные, зачастую грустные концовки. В завершение выступления она пожелала коллеге больше переводов его книг на азербайджанский язык.

Официальные ноты вечера сменились дружеским каламбуром, когда слово взял народный художник Ариф Гусейнов. Он шутливо выразил удивление тем, что творческий «вечер» писателя почему-то проходит в дневное время, после чего пожелал ему неиссякаемого вдохновения, выразив уверенность, что всё самое лучшее у него ещё впереди. Эту жизнерадостную волну подхватил и народный артист Ильхам Намиг Кямал, который с заразительной энергией буквально дирижировал аплодисментами в зале.

Официальные выступления и вопросы из зала чередовались с музыкальными номерами. В этот день со сцены звучала любимая музыка писателя. Кямран Керимов и Аян Муршудзаде - талантливые ученики композитора Эсмиральды Гусейновой, исполнили известные песни Муслима Магомаева, Хулио Иглесиаса и Тофика Кулиева. А выступление совсем ещё юного Рауля Гамидова, который очень трогательно спел знаменитую «O sole mio», вызвало искренние улыбки в зале.

Натиг Расулзаде невероятно интересный собеседник. Он живой, наблюдательный, точный в своих ответах и с первых с минут завладел вниманием зала. Беседа продолжалась долго, вопросы из зала не прекращались и несмотря на то, что время встречи подошло к концу, никто не хотел уходить. Гости и поклонники его творчества делились с писателем впечатлениями о его книгах и задавали вопросы, на которые Натиг Расулзаде отвечал искренне и с юмором. Среди желающих побеседовать с автором любимых книг были представители самых разных поколений; особенно приятно удивило то, что в их числе оказались даже ученики младших классов.

Литература ближе всего связана с нашими раздумьями, внутренними переживаниями и сомнениями и каждому в зале хотелось больше узнать о творческих секретах писателя. Интересовались, как рождаются его герои и откуда берутся сюжеты, выделяет ли мастер какие-то из своих произведений, как относится к цензуре, о его планах и какую оценку своего творчества считает самой важной. О такой, самой необычной оценке Натиг Расулзаде поделился с поклонниками. Однажды незнакомый человек признался писателю, что его книга спасла ему жизнь: зачитавшись его рассказом, он опоздал на рейс, а спустя минуту после взлёта, самолёт потерпел крушение. Наверное, это и есть самая высокая награда за бессонные ночи и творческие муки!

Натиг Расулзаде поблагодарил всех присутствующих и оставил свои автографы многочисленным поклонникам его таланта. Он отметил, что живое общение с читателями имеет для него огромное значение, их мнение и признание остаются для него одним из главных ориентиров в творчестве.